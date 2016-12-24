Судебные приставы Мордовии подвели итоги деятельности за 2024 год

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
19 февраля в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги деятельности ведомства за минувший год и определены меры, направленные на повышение эффективности работы в 2025 году.
Главный судебный пристав РМ Александр Пеунков отметил, что в 2024 году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось свыше 524 тысяч исполнительных производств. В бюджетную систему Российской Федерации перечислено более 360 млн рублей.
Положительных результатов удалось добиться по социально значимым категориям исполнительных производств. В пользу детей перечислено более 550 млн рублей алиментов, взыскано свыше 9 млн рублей задолженности по заработной плате.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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