Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Казань

19 февраля 2025 года заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Республику Татарстан. В международном аэропорту Казани его встретили полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

До начала рабочей программы они возложили цветы к мемориалу памяти павшим в годы Великой Отечественной войны.

Затем на базе Казанского порохового завода Дмитрий Медведев провел совещание по реализации инвестиционных проектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса.

Заместитель Председателя Совета Безопасности России отметил: «Сегодня мы с вами продолжим рассматривать реализацию инвестпроектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса. Как известно, государство выделило на это очень значительные ресурсы. Наше заседание сегодня проходит на Казанском государственном пороховом заводе. Напомню, мы его уже посещали. Серьезные изменения видны. Стройки были тогда, а сейчас это уже корпуса, отдельные цеха.

На предприятии проводится масштабное техническое перевооружение, модернизация производства, введены новые мощности, которые позволят и уже позволили увеличить производство боеприпасов для различных видов вооружения».