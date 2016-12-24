В Саранске начали вводить оплату проезда в общественном транспорте по QR-коду

По информации Госкомтранса РМ, в Саранске на городском маршруте № 66 доступна оплата проезда при помощи смартфона через систему быстрых платежей. Сообщается, что в дальнейшем такой способ оплаты появится и на других маршрутах.

Для оплаты проезда необходимо поднести смартфон к NFC-метке либо отсканировать QR-код, размещенный в салоне транспортного средства. Отсканировав QR-код, пассажир проходит по ссылке и получает информацию о номере маршрута, стоимости проезда, времени и номере транспортного средства.

Убедившись, что информация правильная, для оплаты проезда клиент переводится в мобильное приложение банка, выбранного для оплаты по СБП. В мобильном приложении банка сохраняется чек об оплате (на нем будут указаны дата, время и маршрут) – его следует показать водителю либо кондуктору, как подтверждение оплаты проезда.

В Госкомтрансе РМ отмечают, что попасть со своей банковской картой в стоп-лист при такой оплате невозможно, что является несомненным плюсом.