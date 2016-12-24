Саранский решала обманул 25 автолюбителей с «покупкой» водительских прав

Репортер

25-летний житель Саранска стал фигурантом примечательного уголовного дела с обманом большого числа людей, желавших получить водительские права без всяких экзаменов. Факты преступной деятельности злоумышленника были выявлены сотрудниками ОРЧ  СБ республиканского МВД.

Оперативники установили, что в период с сентября 2024-го по январь 2025 года мужчина принимал у заинтересованных граждан «заказы» на получение водительского удостоверения без фактической сдачи экзамена. При этом он ссылался на дружеские связи с сотрудниками правоохранительных органов. Стоимость услуги варьировалась от 10 до 70 тысяч рублей.

Для пущей убедительности махинатор запрашивал у клиентов необходимые сведения - паспортные данные, медицинское заключение, свидетельство об окончании автошколы. Если же человек обучение не проходил, обещал оказать содействие и в этом вопросе.

Когда же приходило время получения заветного документа, мошенник под различными предлогами начинал оттягивать выполнение обязательств. В действительности реальной возможности «сделать права» он  не имел, а денежные средства  тратил на личные нужды и погашение долгов. 

По информации МВД по РМ, общая сумма ущерба, причиненного 25 гражданам, составила около 1 миллиона рублей.

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