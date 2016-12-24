В Госавтоинспекции Мордовии вручили водительское удостоверение участнику СВО

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
В Мордовии участнику СВО, получившему тяжелые ранения, сотрудники Госавтоинспекции вручили водительское удостоверение. Ветеран завершил обучение в автошколе Саранского дома науки и техники вождению автомобиля с ручным управлением и успешно сдал практический экзамен.
После стандартной процедуры оформления документа с ветераном СВО пообщался начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РМ Владимир Вахтин. Он отметил, что получение нового водительского удостоверения – это свидетельство целеустремленности и желания участника спецоперации адаптироваться к мирной жизни после возвращения домой. Владимир Вахтин пожелал водителю безопасных дорог и вручил полезные сувениры от Госавтоинспекции.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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