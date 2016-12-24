Мордовия присоединилась к новому национальному проекту «Экономика данных»

С 2025 года цели и задачи национального проекта «Цифровая экономика» будут реализовываться в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также на достижение технологического суверенитета и лидерства.

В 2024 году в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» в республике проводилась информационная кампания, цель которой — привлечь внимание к существующим федеральным мерам поддержки, конкурсам и субсидиям, способствующим внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, основанных на сквозных цифровых технологиях.

Со стороны Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Мордовии с использованием официального портала органов государственный власти Республики Мордовия, СМИ, социальных сетей, а также мессенджеров проводилась информационно-разъяснительная работа для ИТ-организаций по следующим федеральным мерам поддержки:

Программа «Драйвер», реализуемая Фондом развития интернет-инициатив, направлена на поддержку ИТ-проектов, способствующих импортозамещению и опережающему развитию, а также на укрепление технологического и цифрового суверенитета России.

Программа «Спринт», которую реализует Фонд развития интернет-инициатив, нацелена на поддержку и развитие российских технологических компаний. В рамках программы компании могут получить помощь в разработке, коммерциализации и внедрении российских решений в сфере информационных технологий.

Гранты со стороны Фонда «Сколково» для поддержки пилотных проектов по апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях.

Предоставление льготных (субсидированных) кредитов и факторинга через уполномоченные банки для компаний, которые реализуют проекты по цифровой трансформации и внедряют ИТ-решения.

Предоставление Фондом содействия инновациям грантов для небольших компаний, реализующих новые продукты, сервисы и платформенные решения на основе цифровых технологий, а также в области искусственного интеллекта.

Предоставление Российским фондом развития информационных технологий грантов для реализации особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий.

Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.