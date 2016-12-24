Мордовия присоединилась к новому национальному проекту «Экономика данных»

Демографический приоритет
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
С 2025 года цели и задачи национального проекта «Цифровая экономика» будут реализовываться в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также на достижение технологического суверенитета и лидерства.
В 2024 году в рамках регионального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика» в республике проводилась информационная кампания, цель которой — привлечь внимание к существующим федеральным мерам поддержки, конкурсам и субсидиям, способствующим внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, основанных на сквозных цифровых технологиях.
Со стороны Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Мордовии с использованием официального портала органов государственный власти Республики Мордовия, СМИ, социальных сетей, а также мессенджеров проводилась информационно-разъяснительная работа для ИТ-организаций по следующим федеральным мерам поддержки:
Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.
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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
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