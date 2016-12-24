Молодежь Мордовии может воспользоваться социальными лифтами

«Наши ветераны должны чувствовать себя в центре внимания»
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Национальный проект «Образование» завершил свою работу. С этого года его преемником стал национальный проект «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. Отдельное внимание будет уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.
В 2024 году в рамках регионального проекта «Социальные лифты для каждого» целевой аудитории предоставлялась информация о конкурсах, доступных на платформе «Россия – страна возможностей». Для этого организована работа оперативного штаба. Жители Мордовии принимали участие в таких проектах, как «Другое дело», «Твой ход», «Начни игру».
Проведено 15 информационных встреч, в которых приняли участие 1500 студентов высших и средних специальных учебных заведений. Также организована информационная кампания, направленная на привлечение представителей республики к участию в таких проектах платформы, как «Больше чем путешествие». Более 15 человек из республики стали участниками проектов и форумов, которые проводились на территории мастерской управления «Сенеж».
Работа по созданию социальных лифтов для молодежи будет продолжена и в рамках нового национального проекта.
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