Фестиваль «Спасская башня – 2025» пройдет с 22 по 31 августа

В 2025 году фестиваль будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.

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XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 22 по 31 августа 2025 года на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в дирекции фестиваля.

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2025 году пройдет в Москве на Красной площади с 22 по 31 августа 2025 года», – заявили в дирекции.

В организации подчеркнули, что ежегодно для каждого фестиваля определяется тематическая доминанта – масштабное событие или этап отечественной истории. «И этой доминанте подчинены не только режиссерский сценарий, но и подбор музыкальных произведений для выступлений участников и сводного оркестра. В 2025 году Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества», – отметили в дирекции фестиваля.

В «Спасской башне» отметили, что основная идея фестиваля – постоянный межкультурный диалог, строящийся на принципах партнерства, добрососедства, взаимоуважения, где не имеют значения национальность и вероисповедание. «Важен только профессионализм коллектива и его готовность представить свое мастерство в столице России. Символично, что в наше непростое время проводниками культурной дипломатии на фестивале становятся именно военные музыканты из разных стран мира. А применительно к российским военным музыкантам можно проследить прямую связь задач культурной дипломатии со стратегическими целями укрепления геополитических позиций нашей страны», – заявили организаторы.

Источник: https://may9.ru.