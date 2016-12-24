«Газпром межрегионгаз Саранск» предоставил абонентам дополнительный диапазон телефонных номеров для консультаций о смене информации в квитанциях и возможности использования цифровых сервисов при оплате потребленного газа в городах Саранск и Рузаевка.

По данным вопросам рекомендовано звонить: 8(8342)24-60-90, 47-12-23, 47-12-15 – Саранск; 8(83451)4-08-25, 6-40-55 – Рузаевка. Региональная газовая компания совместно с Центром управления регионом также провели информирование жителей республики о всех доступных способах оплаты.

Для передачи показаний приборов учета газа и оплаты потребленного ресурса без комиссии абонентам можно воспользоваться услугой «Личный кабинет» (приложение «Мой ГАЗ» https: мой газ.смородина.онлайн).

Кроме личного кабинета показания можно передать и другими способами:

–​СМС-сообщением на номер 8(909)327-01-23 (в формате 10-значный номер лицевого счета, пробел, показания)

–​по телефону 8(800)200-62-33

–​с помощью формы обратной связи на сайте поставщика газа: https://www.mordovregiongaz.ru/person/services/transfer.

Использование дистанционных сервисов минимизирует посещение абонентских участков «Газпром межрегионгаз Саранск».