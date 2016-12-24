В Саранске в ДТП пострадали две девушки

По информации Госавтоинспекции республики, 18 февраля в половине девятого утра на ул. Короленко в Саранске 46-летний водитель автомашины «Лада-2114», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной «Шевроле Круз» под управлением 18-летней девушки.

«Шевроле Круз» от удара отбросило на встречную полосу, где в иномарку врезался микроавтобус «Форд Транзит» под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомашины «Шевроле Круз» и 20-летняя пассажирка автобуса с различными травмами доставлялись в лечебные учреждения, откуда после оказания медицинской помощи были отпущены домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, все попавшие в ДТП водители были трезвыми. На виновника составили административный материал за нарушение соответствующего пункта Правил дорожного движения.