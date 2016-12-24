Фальшивые брокеры разорили всю семью из Торбеевского района Мордовии

В Мордовии жертвами интернет-мошенников стала супружеская пара из Торбеевского района республики, вовлекшая в финансовую авантюру своих сыновей, родственников и знакомых. Плачевный результат общения немолодых людей с аферистами отразился в потере 2 миллионов 500 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, в минувшие выходные в дежурную часть полиции в Торбевском районе с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя женщина. По ее словам, в конце января она с мужем согласилась подзаработать на инвестициях в валюту – такое предложение поступило супругам по мессенджеру от представителя брокерской компании.

Для вложений глава семейства с согласия жены оформил кредит в размере 200 тысяч рублей и перевел средства якобы на свой брокерский счет. В установленном на смартфон приложении парочка сразу же увидела данные о пополнении баланса и уверилась в чистоте инвестирования.

Под руководством специалиста супруги смогли заработать свою первую прибыль, и тогда жителей Мордовии под различными предлогами стали раскручивать на новые вложения. Женщина оформила на себя кредит в размере 379 тысяч рублей и пустила эти деньги в дело.

2 февраля семейной паре поступило смс-сообщение из службы поддержки брокерской компании о том, что они стали участниками бонусной программы - при вложении 12 тысяч долларов доход мог увеличиться почти в два раза. Лже-брокеры даже предложили супругам одолжить им на сутки деньги, чтобы они могли поучаствовать в акции.

Заявители согласились, после чего увидели, что баланс виртуального счета пополнился как раз на указанную сумму, а уже на следующий день им поступили проценты от вложения. Но потом потерпевшие узнали, что из-за их ошибки заработанные 50 тысяч долларов заморожены, в связи с чем для вывода денежных средств требуется доверенное лицо, которому и будут переведены деньги.

За помощью супруги обратились к старшему сыну, который по указанию брокера оформил кредит в размере 590 тысяч рублей. Полученные деньги его родители перечислили на счет. Однако затем их уведомили, что родственник в качестве доверенного лица выступать не может. После этого женщина позвонила своей сестре, которая по ее просьбе получила заем в размере 460 тысяч рублей. Указанную сумму супруги также перечислили неизвестным, но позже им пришло сообщение, что родственница из-за плохой кредитной истории бенефициаром также быть не может.

В результате супруги обратились уже к младшему сыну, который по аналогичной схеме оформил кредит на 300 тысяч рублей, которые они вновь перечислили злоумышленникам. После этого им сообщили, что вывести денежные средства получится только после уплаты подоходного налога в сумме более 600 тысяч. Тогда потерпевшая оформила на свое имя еще один кредит в размере 325 тысяч рублей и заняла оставшуюся часть денег у подруги. Денежные средства потерпевшие также перечислили неизвестным.

По завершении финансовой операции брокер сообщил, что они заработали свыше 6 миллионов рублей, которые будут перечислены им в ближайшее время, после чего аферисты перестали выходить на связь. Таким образом общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 2 миллиона 500 тысяч рублей.

В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к преступлению.