В Саранске будут судить владельца «Ауди A6» за ДТП с пострадавшей девушкой

В прокуратуре республики утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 33-летнего жителя Саранска, сбившего на иномарке осенью прошлого года девушку на пешеходном переходе. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, 30 сентября минувшего года в 12.50 напротив дома № 43 по ул. Осипенко в Саранске 33-летний молодой человек за рулем автомашины «Ауди A6» совершил наезд на 27-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП барышня с различными травмами была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу №4. Многократно штрафовавшийся за превышение скорости водитель иномарки находился за рулем трезвым.

Потерпевшей были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.