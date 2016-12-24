Молодежь Мордовии приглашают поучаствовать в конкурсе на присуждение премии «Цифровизация во благо»

В России проходит конкурс на присуждение премии «Цифровизация во благо», организованный Молодежным цифровым омбудсменов в рамках форума Youth RIGF. Присоединиться к нему могут россияне и иностранные граждане в возрасте от 18 до 35 лет, чья деятельность связана с цифровой сферой.

Номинировать можно свой проект или цифровой продукт, профессиональную, общественную, научную или добровольческую деятельность, связанную с ИТ-сферой, а также идею для проекта или деятельности. Конкурс включает две номинации: индивидуальную «Молодой ИТ-лидер» и командную «Команда цифрового будущего».

Заявки принимаются до 10 марта по ссылке: clck.ru/3GSMqL.

«В Мордовии много молодых и талантливых специалистов, которым есть, что продемонстрировать в области цифровых технологий. Уверен, что некоторые разработки и достижения способны удивить всю Россию. Поэтому призываю не стесняться и подавать заявки. Возможно, именно ваш проект или идея станут важным шагом на пути к светлому цифровому будущему», – прокомментировал Министр цифрового развития РМ Дмитрий Карасев.

Имена победителей объявят 2 апреля на Молодежном цифровом форуме Youth RIGF, который пройдет в Москве. Их ждут ценные призы, а также возможность поучаствовать в проекте «Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи», реализуемом на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей».