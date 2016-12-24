В Саранске отметили Международный день родного языка

18 февраля в Доме Знаний Саранска прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка. Участниками лекций стали студенты Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева. Мероприятие, направленное на сохранение языкового наследия, прошло при поддержке Российского общества «Знание».

Заведующая кафедрой родного языка и литературы МГПУ Ольга Налдеева в своем выступлении раскрыла практические аспекты преподавания родных языков.

«Необходимо передавать любовь к родному языку через традиции и искусство. В каждой культуре содержится множество уникальных элементов, которые могут быть использованы в обучении. Кроме того, мы должны быть готовы адаптироваться к изменениям и использовать все доступные ресурсы, чтобы сделать родной язык живым и востребованным», — отметила лектор.

Доцент кафедры русского языка и методики преподавания МГПУ Надежда Горшкова в своем выступлении о родном языке как национальной гордости и культурному богатству рассказала, как языковая идентичность влияет на самосознание народа и как важно сохранять и развивать родные языки для будущих поколений.

Мероприятие вызвало живой отклик у будущих педагогов. Студенты отмечали, что встречи, организованные Российским обществом «Знание» не только углубляют их профессиональные знания, но и вдохновляют на творческий подход к преподаванию.

«Я осознала, как важно передавать любовь к родному языку через культуру, традиции и даже современное искусство», — поделилась впечатлениями студентка 1 курса МГПУ им. М. Е. Евсевьева Ксения Буренкова.

День родного языка в Саранске стал еще одним шагом к укреплению диалога между поколениями и сохранению уникального культурного кода мордовского народа. МГПУ имени М.Е. Евсевьева продолжает играть ключевую роль в развитии языкового образования, демонстрируя, что родной язык — это не только прошлое, но и будущее, которое необходимо бережно строить уже сегодня.

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