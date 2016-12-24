Парни из Саранска провалили задание наркомагазина

Как сообщает МВД по РМ, в ночь на 14 февраля в Рузаевском районе сотрудники УНК остановили автомобиль «Лада Гранта» под управлением 35-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра 26-летнего пассажира легковушки в кармане его кофты и на передней панели в салоне авто оперативники обнаружили два пакета и сверток с веществами. Проведенное исследование установило, что изъятым является наркотическое средство мефедрон весом 183,23 гр. и N-метилэфедрон общей массой 37.6 гр.

В ходе дознания было установлено, что некоторое время назад двое парней из Саранска устроились закладчиками наркотических средств в интернет-магазин. По указанию оператора они 13 февраля забрали из тайника в Пензенской области партию наркотиков, которые предназначались для сбыта в столице Мордовии. На обратном пути «Лада Гранта» с наркодилерами была остановлена сотрудниками полиции.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, парочку заключили под стражу. Отмечается, что ранее 26-летний фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.