Бизнесу Мордовии рассказали о возможностях искусственного интеллекта

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» 18 февраля состоялся круглый стол с участием регионального бизнес-сообщества на тему: «Искусственный интеллект для бизнеса».

Искусственный интеллект в современном мире давно перестал быть просто трендом и превратился в реальность, оказывающую влияние на различные отрасли. Сегодня при помощи ИИ анализируют данные, составляют тексты, создают различную визуализацию, автоматизируют технологические процессы на производстве и многое другое. ИИ применяется практически во всех областях жизнедеятельности человека: от интеллектуальных помощников в смартфонах до сложных алгоритмов, используемых для анализа больших данных.

Спикеры мероприятия – специалист Центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Нина Савелькаева и начальник Управления продаж малому бизнесу одного из ведущих банков страны Наталья Пронина – рассказали об истории появления искусственного интеллекта, как именно можно его использовать для развития бизнеса, обсудили с участниками встречи тренды развития ИИ, его преимущества, особенности и правовые основы в России, способы применения нейросетей.

По итогам мероприятия спикеры ответили на интересующие участников вопросы, разобрали конкретные примеры внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Об этих и других мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону в Саранске: 24-77-77.