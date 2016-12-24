В России пройдет III Форум будущих технологий

20-21 февраля в Москве пройдет Форум будущих технологий, на котором соберутся ведущие российские и зарубежные ученые, а также предприниматели и эксперты.

«В развитии ключевых отраслей экономики важен постоянный налаженный диалог науки, бизнеса и государства. Форум будущих технологий уже три года подряд показывает результаты такого диалога – прорывные технологии и проекты в разных отраслях. Форум – это также возможность свериться с представителями отрасли и науки в отношении принимаемых мер поддержки, откалибровать направления усилий для более эффективной дальнейшей работы», – отметил зампредседателя Правительства РФ, сопредседатель организационного комитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.

«Форум будущих технологий нацелен на то, чтобы выработать шаги по обеспечению инновационного развития той отрасли, которой он посвящен. Это возможно только при условии привлечения к работе всех основных субъектов деятельности в индустрии – поставщиков, производителей, экспертов, ученых. Дискуссии в ходе Форума соберут участников из разных секторов отрасли и позволят определить, что необходимо на каждом этапе, чтобы обеспечить наукоемкость и инновационность в долгосрочной перспективе – это не только инвестиции в текущие проекты, но и развитие базовых производств, подготовка кадров, совершенствование регулирования и другие меры», – добавил первый зампредседателя Правительства РФ, сопредседатель организационного комитета Форума будущих технологий Денис Мантуров.

Форум проводится с 2023 года. В предыдущие два года на нем обсуждались квантовые коммуникации и медицинские технологии. В этом году главной темой стало развитие индустрии новых материалов и химии.

«Форум пройдет уже в третий раз. Сегодня он является одной из главных площадок для демонстрации достижений российской науки, а также для обмена опытом наших ученых друг с другом и с коллегами из дружественных стран. Определенно, Форум играет важнейшую роль в обеспечении технологического суверенитета нашей страны. И в ближайшие дни мы узнаем, что нового в области материалов и химии готовы предложить российские ученые и организации», – прокомментировал И. О. Министра промышленности, науки и новых технологий РМ Сергей Кулебякин.

На Форуме представят лучшие разработки и достижения российских ученых и организаций. Также участники обсудят импортозамещение продукции и другие вопросы.