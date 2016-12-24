В Рузаевке продолжится благоустройство общественных пространств

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2025 года вошел в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В его рамках продолжится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство общественных и дворовых пространств.

Так, в прошлом году в Рузаевке благоустроили Аллею Славы. На общественной территории обновили ротонду, заменили брусчатку и асфальтовое покрытие, установили новые скамейки, урны и ограждение. Привели в порядок бюсты героев Великой Отечественной войны и отреставрировали арт-объект «Звезда».

Особое внимание уделили освещению. Вдоль центральной лестницы установили световые приборы в цветах российского флага. Украшением пространства стали растения. По периметру аллеи высадили туи. В дополнение к ним посажены можжевельник, дерен, спирея, гортензии. Кроме того, на аллее установлены видеокамеры, которые подключены к системе «Безопасный город».

В этом году в рамках нацпроекта в Рузаевке обновится Привокзальная площадь и будет благоустроена территория по улице 40 лет Победы. За модернизацию Привокзальной площади высказались жители города во время Всероссийского рейтингового голосования.

Создание же общественного пространства на улице 40 лет Победы по проекту «Энергия спорта» стало возможным благодаря победе Рузаевки во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь территория будет разбита на несколько разных локаций – от зоны для спортивных занятий до территории для выгула собак.