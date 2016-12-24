В Мордовии коронавирус перестал поставлять пациентов для больничных палат

Опубликованная недельная сводка по заболеваемости коронавирусом свидетельствует, что некогда грозная инфекция почти не оказывает влияние на эпидемиологическую ситуацию в Мордовии.

В республике за неделю выявили лишь 14 заболевших ковидом, при этом госпитализация никому из них не потребовалась.