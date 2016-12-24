В Мордовии 17-летний парень осужден за алкогольное нападение на односельчанку

В суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отвечал 17-летний житель села Мельцаны Старошайговского района.

По данным следствия, вечером 9 октября прошлого года парень пришел к дому 54-летней односельчанки с просьбой угостить его спиртным. На что получил категоричный отказ вместе с указанием покинуть ее двор.

Возникший затем словесный конфликт закончился избиением женщины - молодчик повалил жительницу села на землю и нанес не менее 5 ударов ногами по голове и шее, причинив тяжкий вред здоровью.

По информации прокуратуры РМ, несовершеннолетний поклонник спиртного по приговору суда ему получил 2 года лишения свободы условно.