В Мордовии 17-летний парень осужден за алкогольное нападение на односельчанку

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В суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отвечал 17-летний житель села Мельцаны Старошайговского района.
По данным следствия, вечером 9 октября прошлого года парень пришел к дому 54-летней односельчанки с просьбой угостить его спиртным. На что получил категоричный отказ вместе с указанием покинуть ее двор.
Возникший затем словесный конфликт закончился избиением женщины - молодчик повалил жительницу села на землю и нанес не менее 5 ударов ногами по голове и шее, причинив тяжкий вред здоровью.
По информации прокуратуры РМ, несовершеннолетний поклонник спиртного по приговору суда ему получил 2 года лишения свободы условно.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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