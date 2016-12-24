Предпринимателей Мордовии научат планировать бизнес и расставлять задачи по приоритетам

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» для субъектов малого и среднего предпринимательства состоится обучающий семинар «Отдать нельзя оставить. Делегируем задачи по матрице Эйзенхауэра» из цикла мероприятий «Алгоритмы решения бизнес-задач». В онлайн формате бизнес научат расставлять задачи по приоритетам.

Матрица Эйзенхауэра — это таблица из 4 квадрантов, где записаны все задачи: как срочные и важные, так и те, которые не требуют срочного решения или значения.

Суть матрицы в классификации: каждой задаче свое место. Распределение по колонкам отмечает приоритеты, освобождает время на более важные задачи и избавляет от дел, которые не требуют вашего участия, а могут быть делегированы.

Спикер онлайн семинара - Марина Егорова - основатель сервиса подбора и обучения бизнес-ассистентов Smart and Talented. За плечами её команды более 2500 обученных личных помощников руководителей в 42 странах и 34 компаниях из списка Forbes. Она проведёт занятие в формате практикума по тайм-менеджменту, расскажет, обо что спотыкается делегирование, почему задачи руководителя не выполняются с должным качеством.

Участникам семинара помогут в поиске работы, выполнение которой можно доверить другому, научат выгружать задачи из головы на бумагу, распределять по срочности и важности, а также распределять решение задач среди подчинённых или партнёров по бизнесу.

Онлайн мастер-класс пройдет 19 февраля с 11:00 до 12:30.

Для участия необходим компьютер со стабильным быстрым интернетом, а также чистый лист бумаги и ручка. В первый раз организаторы семинара советуют заполнять матрицу Эйзерхауэра от руки, чтобы не отвлекаться на форматирование и орфографию. Главное – найти те самые задачи.

Ссылка для просмотра будет доступна после обязательной регистрации на сайте МСП: https://clck.ru/3GRoZF