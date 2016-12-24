Центральную библиотеку Большеигнатовского района модернизируют по модельному стандарту

В Мордовии приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках в этом году по модельному стандарту переоснастят центральную библиотеку Большеигнатовского района. После модернизации она превратится в «Умный ДОМ».

Проектом предусмотрено создание девяти функциональных зон. В библиотеке появится пространство для межличностного общения, место для коммуникативно-ориентированных мероприятий, зона для получения новых знаний с доступом к государственным электронным библиотечным ресурсам и другие пространства, где можно провести время с пользой.

Читателей библиотеки будут знакомить с культурными традициями, народным творчеством и ремеслами родного края. Библиотечный фонд пополнится тремя тысячами экземпляров классической и современной литературы.

Создание модельных библиотек способствует повышению уровня библиотечного сервиса. Они становятся современными центрами с передовой инфраструктурой, оснащенной современными технологиями.