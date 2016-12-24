Туристические проекты Мордовии вышли в финал премии «Маршрут построен»

Пять проектов Мордовии вышли в финал голосования туристической премии «Маршрут построен 2024-2025». Жители и уроженцы региона могут поддержать проекты с уникальными маршрутами, национальной кухней и богатой историей нашей республики.

Мордовию в финале премии представляют пять туристических проектов:

- «Мордовское гастроприимство»

- Маршрут «Путь к истокам»

- Фестиваль «Время героев»

- Гастротуры на базу отдыха в Калиновке

- Проект «История винокуренного завода «Кемля».

Поддержать голосованием туристическую привлекательность республики можно по ссылке: yaurl.ru/lQghm.