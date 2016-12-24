Туристические проекты Мордовии вышли в финал премии «Маршрут построен»

«Ваша земля - уникальный край»
В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
Пять проектов Мордовии вышли в финал голосования туристической премии «Маршрут построен 2024-2025». Жители и уроженцы региона могут поддержать проекты с уникальными маршрутами, национальной кухней и богатой историей нашей республики.
Мордовию в финале премии представляют пять туристических проектов:
- «Мордовское гастроприимство»
- Маршрут «Путь к истокам»
- Фестиваль «Время героев»
- Гастротуры на базу отдыха в Калиновке
- Проект «История винокуренного завода «Кемля».
Поддержать голосованием туристическую привлекательность республики можно по ссылке: yaurl.ru/lQghm.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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