Туристические проекты Мордовии вышли в финал премии «Маршрут построен»

Репортер

Пять проектов Мордовии вышли в финал голосования туристической премии «Маршрут построен 2024-2025». Жители и уроженцы региона могут поддержать проекты с уникальными маршрутами, национальной кухней и богатой историей нашей республики.

Мордовию в финале премии представляют пять туристических проектов:

- «Мордовское гастроприимство»
- Маршрут «Путь к истокам»
- Фестиваль «Время героев»
- Гастротуры на базу отдыха в Калиновке
- Проект «История винокуренного завода «Кемля».

Поддержать голосованием туристическую привлекательность республики можно по ссылке: yaurl.ru/lQghm.

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