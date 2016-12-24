Трое граждан Узбекистана задержаны в Саранске за покушение на сбыт 165 доз мефедрона

В столицу Мордовии уроженцы среднеазиатской республики прибыли на арендованном автомобиле. В криминальную задачу иностранцев входило размещение закладок с наркотой на территории республики.

По информации МВД по РМ, 14 февраля сотрудники УНК около подъезда дома по улице Веселовского в Саранске остановили двоих молодых людей и девушку. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у граждан Узбекистана 165 свертков, обмотанных изоляционной лентой. Проведенным исследованием было установлено, что в свертках было упаковано наркотическое средство мефедрон общей массой 312,49 гр.

В ходе дознания выяснилось, что иностранцы выполняли роль закладчиков. По пути из Санкт-Петербурга они забрали из указанного им тайника в Московской области уже расфасованный по сверткам «товар».

В Мордовии они должны были организовать закладки с мефедроном для непосредственного сбыта потребителям. В качестве метки для оперативного обнаружения наркотиков фигуранты планировали использовать жестяные банки с лимонадом.

В отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.