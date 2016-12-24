В Мордовии браконьер попался с головой убитой косули

В Зубово-Полянском районе 51-летний местный охотник умудрился оставить не месте незаконного отстрела косули мобильный телефон. Вскоре к нему постучались в дверь сотрудники полиции.

По информации МВД по РМ, следы незаконной охоты были выявлены вблизи села Новые выселки. На месте происшествия правоохранители обнаружили шерсть убитой косули и мобильный телефон.

В кратчайшие сроки личность злоумышленника была установлена. 51-летний житель Зубово-Полянского района был задержан. В надворных постройках охотника полицейские обнаружили и изъяли голову европейской косули, стреляную гильзу и двуствольное охотничье ружье ИЖ-43.

Мужчина свою вину при таких уликах, понятное дело, не стал отрицать. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ.