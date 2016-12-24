Мордовия поднялась в рейтинге регионов России по качеству жизни

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по качеству жизни на основе данных за 2024 год. При расчете проводился анализ 66 показателей, которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе - уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Первые позиции в рейтинге традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Кроме них в первую десятку также входят Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов Федерации.

Мордовия в рейтинге за минувший год поднялась вверх на 4 позиции – с 50 места на 46.

Последние места занимают Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.