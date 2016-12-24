Мордовия поднялась в рейтинге регионов России по качеству жизни

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Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по качеству жизни на основе данных за 2024 год. При расчете проводился анализ 66 показателей, которые характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе - уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Первые позиции в рейтинге традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Кроме них в первую десятку также входят Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится почти 50% суммарного ВРП субъектов Федерации.
Мордовия в рейтинге за минувший год поднялась вверх на 4 позиции – с 50 места на 46.
Последние места занимают Курганская область, Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Карачаево-Черкессия, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия, Республика Тыва.
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