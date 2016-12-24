В Саранске бухгалтер муниципального предприятия подозревается в хищении 600 тысяч рублей

По информации МВД по РМ, бухгалтер одного из муниципальных предприятий Саранска была уличена в махинациях с зарплатами на себя и своего супруга. 34-летняя женщина подозревается в хищении 600 тысяч рублей у предприятия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что бухгалтер и ее супруг оформили кредиты и микрозаймы на различные суммы, которые не погасили и не выплачивали. В результате в организацию, где трудилась женщина и ее муж, работающий слесарем, поступили исполнительные документы о принудительном взыскании с них задолженности путем удержания 50% от суммы заработной платы. Однако злоумышленница, воспользовавшись служебным положением, решила требования об уплате долгов игнорировать.

Путем завышения заработной платы в реестрах на перечисление денежных средств и без удержания сумм по исполнительным листам на свое имя и на имя супруга с января 2022 года по сентябрь 2024 года дама похитила 600 тысяч рублей, принадлежащих организации.

Преступная деятельность бухгалтера была пресечена сотрудниками УЭБиПК регионального МВД. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. В отношении местной жительницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.