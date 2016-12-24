В Саранске прошли зимние игры для детей участников СВО

«Ура! Будем играть в футбол!» - звонкие голоса детей на входе на стадион «Мордовия Арена» заставляют улыбаться и шутить даже всегда строгих и невозмутимых сотрудников охраны. Настроение сразу поднимается у всех: мам, пап, бабушек и дедушек. Все пришли на стадион на зимние игры - это мероприятие было организовано по поручению Главы Мордовии для детей участников СВО.



«Буду играть с настоящими футболистами!» - шестилетний Максим Черапкин радуется громче всех. Он пришел с бабушкой Ларисой Валерьевной и друзьями. Настроение у всех - бодрое и радостное.



«Спасибо Главе республики Артему Алексеевичу за то, что про нас не забывают. Мы все - как одна семья», - говорит Светлана Бабенкова, член комитета семей воинов Отечества.



Зимняя «Шумбрат-зарядка» и мастер-класс по мини-футболу от футбольного клуба «Шумбрат» стали настоящим подарком для мальчишек всех возрастов. А веселые старты на снегу никого не оставили равнодушным - дети с задором соревновались, родители с бабушками и дедушками активно болели и поддерживали.



Чтобы наградить победителей и всех участников веселых зимних игр, на стадион приехал Глава Мордовии Артём Здунов. «Поздравляю всех с тем, что мы начинаем такую добрую традицию, - сказал он. - Сейчас у нас зимние игры, потом будут весенние, летние. Хочу, чтобы вы запомнили этот день: сегодня День памяти воинов-интернационалистов. Вы все изучаете историю и знаете, что нам приходится защищать мир и за пределами нашей страны. Спасибо, что пришли! Участвуйте в стартах, приходите на наше мероприятие».



После награждения был небольшой перерыв: всех поили чаем в Центре хоккея. Пригласили и Главу республики - Артём Алексеевич приглашение принял, за чаепитием пообщался с семьями участников СВО.



Зимние игры завершились на катке - в пункте проката в этот день коньки выдавали бесплатно.