Нацпроект направлен на повышения престижа профессии педагога

Репортер

Реализуемый в Мордовии федеральный проект «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» должен помочь привлечь больше преподавателей в учебные заведения. Будут проводиться меры по повышению престижа профессии.

Эта работа велась и раньше в рамках национального проекта «Образование». В Саранске открыли центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников «Педагог 13.ру», а  также два филиала – в Ичалковском и Зубово-Полянском районах.

По программе «Земский учитель» закрыто 24 вакансии педагогов в сельских школах.  Во всех школах и в профессиональных образовательных организациях введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сейчас в школах республики работает более 200 советников, в учебных заведениях среднего профессионального звена – 30 специалистов.

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