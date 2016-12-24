ДОМ.РФ приглашает на онлайн-конференцию о развитии жилищного строительства в ПФО

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
ДОМ.РФ в режиме ВКС проведет конференцию по теме «Развитие жилищного строительства в ПФО». Онлайн-встреча состоится 19 февраля с 10:00 до 11:30. К участию приглашаются представители средств массовой информации Мордовии.
В рамках онлайн-конференции выступят руководители подразделений ДОМ.РФ:
Основная тема обсуждения: перспективы развития жилищного строительства в Приволжском федеральном округе с использованием инструментов ДОМ.РФ.
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В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
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