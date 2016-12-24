ДОМ.РФ приглашает на онлайн-конференцию о развитии жилищного строительства в ПФО

ДОМ.РФ в режиме ВКС проведет конференцию по теме «Развитие жилищного строительства в ПФО». Онлайн-встреча состоится 19 февраля с 10:00 до 11:30. К участию приглашаются представители средств массовой информации Мордовии.

В рамках онлайн-конференции выступят руководители подразделений ДОМ.РФ:

Заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова,

Директор подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Иван Будлов,

Директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалёв,

Руководитель подразделения по аналитическому сопровождению проектов ДОМ.РФ Ксения Базанчук,

Руководитель в подразделении «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Алла Иванова,

Руководитель подразделения «Индивидуальное жилищное строительство» ДОМ.РФ Георгий Прозоровский,

Вице-президент-директор подразделения «Региональный корпоративный бизнес» Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

Основная тема обсуждения: перспективы развития жилищного строительства в Приволжском федеральном округе с использованием инструментов ДОМ.РФ.