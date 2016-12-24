В Рузаевском районе апробируется новый туристический маршрут «По святым местам»

«Это наша жемчужина!»
Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
По информации Администрации Рузаевского района, организатором маршрута является Центр молодежной политики и туризма. Участникам предлагается посещение соборной мечети в Татарской Пишле, храма Иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Яковщина, церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Спасское, Параскево-Вознесенского монастыря в селе Пайгарма с завершением поездки в храме Рождества Пресвятой Богородицы и краеведческом музее села Мордовская Пишля.
В первой экскурсионной поездке приняли участие родные бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.
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Артём Здунов поздравил музей им. С.Д. Эрьзи с 65-летием
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