В Рузаевском районе апробируется новый туристический маршрут «По святым местам»

Репортер

По информации Администрации Рузаевского района, организатором маршрута является Центр молодежной политики и туризма. Участникам предлагается посещение соборной мечети в Татарской Пишле, храма Иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Яковщина, церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Спасское, Параскево-Вознесенского монастыря в селе Пайгарма с завершением поездки в храме Рождества Пресвятой Богородицы и краеведческом музее села Мордовская Пишля.

В первой экскурсионной поездке приняли участие родные бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ваша земля - уникальный край»

В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии

1
Заказать рекламу
1
1
1