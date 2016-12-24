В Рузаевском районе апробируется новый туристический маршрут «По святым местам»

По информации Администрации Рузаевского района, организатором маршрута является Центр молодежной политики и туризма. Участникам предлагается посещение соборной мечети в Татарской Пишле, храма Иконы Божьей Матери «Знамение» в селе Яковщина, церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Спасское, Параскево-Вознесенского монастыря в селе Пайгарма с завершением поездки в храме Рождества Пресвятой Богородицы и краеведческом музее села Мордовская Пишля.

В первой экскурсионной поездке приняли участие родные бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.