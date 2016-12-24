Синоптики прогнозируют в Мордовии сильный снегопад

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 февраля местами по республике ожидается сильный снег. На дорогах - гололедица.
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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
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