Кадровый центр Мордовии составил портрет трудоустроенного клиента

Опираясь на данные аналитики, региональная служба занятости очертила социальный портрет соискателей, нашедших работу в 2024 году.

Всего за содействием в поиске работы в прошлом году в республике обратились более 11,6 тысяч человек, почти 5 тысяч (более половины из них проживают в сельской местности) успешно трудоустроились с помощью карьерных консультантов.

Среди нашедших работу женщин оказалось на 436 больше, чем мужчин. Возрастной диапазон - от 35 до 54 лет. Более чем у тысячи человек — среднее профессиональное образование, высшее - у 667.

Среди трудоустроенных преобладают родители, имеющие несовершеннолетних детей — 865 человек, второе место занимают граждане, впервые ищущие работу — 774 человека.

Наиболее востребованные сферы поиска работы — торговля, производство, образование, медицина, транспорт и связь. Соискатели трудятся врачами, преподавателями, инженерами, бухгалтерами, менеджерами и продавцами.

В Кадровом центре РМ отмечают, что в среднем жители республики находили работу за 23 дня, что является достаточно коротким сроком.

Сегодня свыше двух тысяч жителей Мордовии находятся в поиске работы, а на каждого желающего приходится три открытых вакансии. Около семи тысяч предложений заявили работодатели региона, средняя заработная плата у которых составляет 39 тысяч рублей.