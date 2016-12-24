После обращения Народного фронта в Саранске снесли заброшенное здание

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
В Саранске на улице Гожувской много лет назад были построены двухэтажные общежития. Со временем жильцы получили квартиры и переехали. Все дома были расселены, и лишь одно полуразрушенное здание продолжало портить внешний вид территории.
Накануне Нового года одна из жительниц Саранска обратилась в региональное отделение Народного фронта с просьбой решить сложившуюся проблему. По словам горожан, этот полуразвалившийся дом приносит только негатив. Вокруг развалин скопилось множество мусора, а в самом здании регулярно можно было увидеть бездомных и бродячих собак. Также дети, словно магнитом, тянулись исследовать руины, что вызывало большое беспокойство у родителей.
После обращения Народного фронта в Администрацию Саранска заброшенное строение было снесено в кратчайшие сроки. Теперь на этом месте можно будет создать новое пространство, которое станет не только эстетически привлекательным, но и комфортным для горожан.
Народный фронт в Республике Мордовия благодарит администрацию городского округа Саранск за оперативное реагирование на обращения граждан.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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