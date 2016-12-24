Мордовцемент наладил выпуск нового вида продукции

Мордовцемент успешно завершил промышленные испытания нового типа цемента и получил сертификат соответствия на портландцемент тампонажный. Сертификат дает предприятию право на реализацию продукции и подтверждает ее соответствие требованиям качества и надежности.

Тампонажный цемент широко применяется в нефтегазовой отрасли для цементирования скважин. Он обладает высокой сульфатостойкостью и коррозионной устойчивостью, что значительно повышает долговечность скважин, защищает их от воздействия агрессивных сред и предотвращает утечки газа и жидкости.

В рамках инвестиционного проекта Мордовцемент также приобрел и ввел в эксплуатацию специализированный комплекс лабораторного оборудования для определения тампонажно-технических свойств продукции.

«Мордовцемент ставит в приоритет качество продукта, поэтому перед запуском нового вида цемента мы укомплектовали лабораторию новым оборудованием. Завод проводит необходимые испытания и подтверждает стабильность качественных характеристик тампонажного цемента», - отметила директор по качеству Марина Рыженкова.