Мордовцемент наладил выпуск нового вида продукции

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Мордовцемент успешно завершил промышленные испытания нового типа цемента и получил сертификат соответствия на портландцемент тампонажный. Сертификат дает предприятию право на реализацию продукции и подтверждает ее соответствие требованиям качества и надежности.
Тампонажный цемент широко применяется в нефтегазовой отрасли для цементирования скважин. Он обладает высокой сульфатостойкостью и коррозионной устойчивостью, что значительно повышает долговечность скважин, защищает их от воздействия агрессивных сред и предотвращает утечки газа и жидкости.
В рамках инвестиционного проекта Мордовцемент также приобрел и ввел в эксплуатацию специализированный комплекс лабораторного оборудования для определения тампонажно-технических свойств продукции.
«Мордовцемент ставит в приоритет качество продукта, поэтому перед запуском нового вида цемента мы укомплектовали лабораторию новым оборудованием. Завод проводит необходимые испытания и подтверждает стабильность качественных характеристик тампонажного цемента», - отметила директор по качеству Марина Рыженкова.
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