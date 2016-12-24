В Саранске продавали подозрительные сорта семян томатов и сладкого перца

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В Саранске прошел II съезд фермеров Мордовии
По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в саранском магазине «Мир мелочей» на реализации находились пакетированные семена сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.
Среди них указываются томаты сортов Вегано-Биф и Шеф-повар, сорта сладкого перца Ратунда оранжевая, Сибирский карлик и т.д. Предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении семян сельскохозяйственных растений.
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