В Саранске продавали подозрительные сорта семян томатов и сладкого перца

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, в саранском магазине «Мир мелочей» на реализации находились пакетированные семена сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в РФ.

Среди них указываются томаты сортов Вегано-Биф и Шеф-повар, сорта сладкого перца Ратунда оранжевая, Сибирский карлик и т.д. Предпринимателю было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении семян сельскохозяйственных растений.