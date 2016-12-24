В Мордовии суд отправил на принудительные работы пособника телефонных аферистов

24-летний житель Большой Елховки выслушал приговор суда за участие в мошенническом отъеме денег у пожилой жительницы Рузаевки.

10 августа прошлого года с заявлением в полицию обратилась 83-летняя женщина, у которой похитили 250 тысяч рублей. Она стала жертвой распространенной схемы обмана с мифическим ДТП ее родственника. Пенсионерке позвонили и сообщили, что ее сын стал виновником дорожной аварии. Для ухода от уголовной ответственности и возмещения затрат на лечение пострадавших требовалось передать наличность.

Деньги следовало отдать водителю такси, который приехал к потерпевшей через несколько минут. Спустя некоторое время аферисты вновь позвонили пожилой женщине и сообщили, что этой суммы недостаточно – нужно изыскать еще 150 тысяч. Эти деньги пенсионерка также передала таксисту. Дальнейшие попытки злоумышленников вытянуть у нее еще денежные средства успеха не имели. На следующий день жительница Рузаевки позвонила сыну, который в ДТП, понятное дело, не попадал.

Оперативники уголовного розыска определили автомобили такси, которые приезжали к женщине. По словам водителей, получив заказ на доставку, они отвезли пакеты по указанному в маршруте адресу, после чего передали получателю. Его личность была установлена.

Задержанный житель Большой Елховки дал показания, что предложение о заработке, как и все его «коллеги», он нашел в интернете. По указанию кураторов парень должен был забрать деньги у таксистов, после чего перечислить наличность на указанные счета. В качестве вознаграждения он оставил себе 10% от похищенной суммы.

По приговору суда молодой человек теперь на 2 года 6 месяцев отправится на принудительные работы с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы.