В Центре «Мой бизнес» прошел день открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» прошел день открытых дверей для начинающих и действующих предпринимателей Мордовии: «Социальный контракт в 2025 году: Порядок и условия заключения. Вопросы и ответы».



В мероприятии приняли участие начальник отдела по оказанию услуг в сфере занятости населения Территориального отдела содействия занятости населения по г.о. Саранск Валентина Белова, заведующий отделением социальной помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания по г.о. Саранск Наталья Кузоваткина, специалист центра поддержки предпринимательства Анна Батаенкова, представители профильных ведомств и регионального бизнеса.



Свыше 20 участников мероприятия получили личные консультации от сотрудников Центра занятости населения и Комплексного центра социального обслуживания. Специалисты ответили на интересующие бизнес Мордовии вопросы.



Бесплатный семинар и оказываемые Центром «Мой бизнес» меры господдержки вызвали большой интерес со стороны регионального бизнес-сообщества. Участники узнали о видах социального контракта и условиях его получения, порядке начисления, размерах, сроках и отчётности, изменениях в порядке получения контракта.



Об этих и других мерах государственной поддержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.