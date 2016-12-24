Муниципальные служащие из Мордовии участвуют во Всероссийской Премии «Служение»

В Москве подвели итоги заявочной кампании II Всероссийской муниципальной Премии «Служение». Напомним, что она проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления по поручению Президента РФ, чтобы отметить заслуги муниципальных служащих, внесших особый вклад в развитие муниципальных образований.

«Вместе с Наблюдательным Советом Премии, который возглавляет первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Владиленович Кириенко, мы выработали 10 номинаций: часть из них уже были представлены в прошлом году, часть – введены впервые. Особенно хотел бы отметить две новые номинации. Первая – «Мужество и героизм – на благо служения Родине». Здесь мы отметим сотрудников муниципалитетов, которые находятся в зоне СВО, на передовой и в приграничных регионах. Вторая номинация – «Великое наследие – для будущих поколений». Здесь в центре нашего внимания будут проекты, которые помогают формировать у молодежи чувство сопричастности к великой истории и культуре нашей страны, укрепляют межнациональное и межконфессиональное единство», – сообщил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

В этом году на Премию поступило 41 313 заявок, тогда как в прошлом – всего около 18 900. В ТОП-3 по количеству вошли Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Возраст соискателей Премии варьируется от 19 лет до 91 года.

«В этом году мы добились очень большого охвата. Заявки на премию пришли из 15 тысяч муниципалитетов страны, это 78% от общего числа. Важно, что подавали их не только главы муниципальных образований, председатели ТОСов и депутаты, но и работники муниципальных организаций – от них поступило больше всего анкет, более 12 тысяч. Это значит, что нам удалось дойти до людей, сделать именно такую Премию, которую ждет муниципальное сообщество», – поделилась сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

От муниципальных служащих из Мордовии на участие в Премии поступило 297 заявок.

«Значимость Премии растет, а вместе с этим больше ценится работа муниципальных служащих. Надеюсь, что в списке номинантов и победителей мы увидим больше знакомых имен из нашей республики. Хочу пожелать удачи всем коллегам. Я уверен, что независимо от результатов, каждый человек, подавший заявку, является достойным представителем своей профессии», – прокомментировал Глава Атяшевского района и соискатель Премии «Служение» Константин Николаев.

Первичный анализ заявок от конкурсантов уже прошел, впереди их ждет оценка от Экспертного Совета Премии, а 31 марта стартует народное голосование на «Госуслугах». Вручение Премии состоится в апреле в Национальном центре «Россия» в Москве.