Саранского дворника-разбойника отправили в СИЗО

По информации Ленинского суда Саранска, в отношении подозреваемого в разбойном нападении 63-летнего дворника Нефедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, утром 11 февраля в дежурную часть саранского отдела полиции поступило сообщение от медиков о том, что с улицы в больницу доставлена женщина с проникающим ножевым ранением.

Следственно-оперативная группа МВД по РМ в сжатые сроки установила личность виновного в разбойном нападении. Им оказался дворник одного из домоуправлений города. Он был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

По словам мужчины, в то утро он употребил спиртные напитки и направился убирать снег на обслуживаемой территории. Увидев в районе школы №30 ранее незнакомую ему женщину, дворник решил завладеть находящейся при ней сумкой, в которой по его предположениям могли быть деньги и ценные вещи.

Догнав прохожую, он несколько раз ударил ее в грудь ножом, которым очищает от наледи бордюры, отобрал сумку и скрылся. Добычей налетчика стал мобильный телефон, который он не смог разблокировать и выбросил, а также денежные средства.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Медики установили, что у пострадавшей повреждено легкое и один из клапанов сердца.

Сообщается, что в судебном заседании дворник не отрицал свою причастность к преступлению. Мера пресечения Нефедову в виде заключения под стражу избрана по 11 апреля 2025 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.