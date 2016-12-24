В рамках нацпроекта три театра Мордовии улучшили техническое оснащение

Репортер

За время реализации национального проекта «Культура» три театра Мордовии улучшили техническое оснащение – приобрели новое оборудование для сцены.

В 2024 году техническое оснащение сцены Мордовского национального драматического театра пополнили: прожекторы, DMX сплиттеры, инструментальные радиосистемы с поясными передатчиками, консоль управления световым оборудованием и петличные микрофоны.

Государственный русский драматический театр также получил новое оборудование: светодиодный вращающийся прожектор, светодиодный экран и комплект компактных поворотных «голов» типа BEAM.

Годом ранее аналогичное техническое оборудование приобрели для Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева.

Отметим, что преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжится модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.

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