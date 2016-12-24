Предпринимателям Мордовии расскажут, как с помощью искусственного интеллекта развивать бизнес

«Это начало очень большого пути!»
В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины
Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре состоится круглый стол с участием регионального бизнес-сообщества на тему: «Искусственный интеллект для бизнеса».
В современном мире ИИ перестал быть просто трендом и превратился в реальность, оказывающую влияние на различные отрасли. Искусственный интеллект находит применение повсеместно - от интеллектуальных помощников в смартфонах до сложных алгоритмов, используемых для анализа больших данных. Но как именно можно использовать этот инструмент для развития бизнеса?
За круглым столом можно будет обсудить:
- тренды развития искусственного интеллекта
- способы применения нейросетей
- преимущества и особенности ИИ
- правовые основы этой сферы в России.
Круглый стол проводится 18 февраля в 10:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская,14, 2 этаж (Центр «Мой бизнес»).
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3GLNtS.
Подробная информация по телефону горячей линии: 24-77-77.
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