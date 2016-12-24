Предпринимателям Мордовии расскажут, как с помощью искусственного интеллекта развивать бизнес

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать предпринимателей Мордовии. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Центре состоится круглый стол с участием регионального бизнес-сообщества на тему: «Искусственный интеллект для бизнеса».

В современном мире ИИ перестал быть просто трендом и превратился в реальность, оказывающую влияние на различные отрасли. Искусственный интеллект находит применение повсеместно - от интеллектуальных помощников в смартфонах до сложных алгоритмов, используемых для анализа больших данных. Но как именно можно использовать этот инструмент для развития бизнеса?

За круглым столом можно будет обсудить:

- тренды развития искусственного интеллекта

- способы применения нейросетей

- преимущества и особенности ИИ

- правовые основы этой сферы в России.

Круглый стол проводится 18 февраля в 10:00 по адресу: г. Саранск, ул. Московская,14, 2 этаж (Центр «Мой бизнес»).

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://clck.ru/3GLNtS.

Подробная информация по телефону горячей линии: 24-77-77.