В Саранске начались работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и очистных сооружений

«Это начало очень большого пути!»
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Саранскгорводоканал в этом году приступил к реализации производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Пролетарском районе.
В ближайшее время будет заменен трубопровод по улицам Анны Лусс и Пушкина. Старые стальные трубы поменяют на современные полиэтиленовые с длительным сроком службы. При этом будет использован бестраншейный метод горизонтально направленного бурения – это поможет провести ремонт без существенного ущерба для территории.
Также в столице Мордовии начались работы по капитальному ремонту очистных сооружений. Работы выполняет подрядная организация ООО «ПСК НефтеГазМонтаж»
По информации саранской мэрии, в рамках капитального ремонта планируется замена подводящей и отводящей канализации на иловые карты, ремонт ж/б конструкций блока технологических емкостей и другие работы.
Отмечается, что модернизация позволит обеспечить бесперебойную работу очистных систем на ближайшие 5-10 лет и избежать возникновения аварийных ситуаций.
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