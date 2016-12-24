В Саранске начались работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и очистных сооружений

Саранскгорводоканал в этом году приступил к реализации производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения в Пролетарском районе.

В ближайшее время будет заменен трубопровод по улицам Анны Лусс и Пушкина. Старые стальные трубы поменяют на современные полиэтиленовые с длительным сроком службы. При этом будет использован бестраншейный метод горизонтально направленного бурения – это поможет провести ремонт без существенного ущерба для территории.

Также в столице Мордовии начались работы по капитальному ремонту очистных сооружений. Работы выполняет подрядная организация ООО «ПСК НефтеГазМонтаж»

По информации саранской мэрии, в рамках капитального ремонта планируется замена подводящей и отводящей канализации на иловые карты, ремонт ж/б конструкций блока технологических емкостей и другие работы.

Отмечается, что модернизация позволит обеспечить бесперебойную работу очистных систем на ближайшие 5-10 лет и избежать возникновения аварийных ситуаций.