В Саранске провели пожарно-тактические учения в Детской республиканской больнице

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На территории Детской республиканской клинической больницы города Саранска прошли пожарно-тактические учения по ликвидации условного очага возгорания.
По информации МЧС по РМ, по легенде учений, причиной условного возгорания стало короткое замыкание электропроводки в конференц-зале. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации людей и тушению пожара.
Отмечается, что в ходе учений была успешно проведена эвакуация пяти человек с использованием специальных устройств, а также предотвращено распространение огня на соседние помещения.
Всего в учениях приняли участие 52 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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