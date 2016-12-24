В Саранске провели пожарно-тактические учения в Детской республиканской больнице

На территории Детской республиканской клинической больницы города Саранска прошли пожарно-тактические учения по ликвидации условного очага возгорания.

По информации МЧС по РМ, по легенде учений, причиной условного возгорания стало короткое замыкание электропроводки в конференц-зале. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации людей и тушению пожара.

Отмечается, что в ходе учений была успешно проведена эвакуация пяти человек с использованием специальных устройств, а также предотвращено распространение огня на соседние помещения.

Всего в учениях приняли участие 52 человека личного состава и 10 единиц пожарной техники.