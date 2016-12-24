«Единая Россия» предложила новые инициативы для Стратегии развития образования

«Единая Россия» призывает к широкой дискуссии по вопросу разработки Стратегии развития образования. С инициативой запуска обсуждения выступил секретарь Генсовета Владимир Якушев на заседании партийной комиссии по образованию и науке. К обсуждению присоединились представители фракции и эксперты.

Ключевыми направлениями, которым необходимо уделить особое внимание, представители «Единой России» определили: содержание программ, инфраструктуру, образовательные стандарты и уровень учебной нагрузки.

Глава профильной комиссии, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева убеждена, что в документе должны быть отражены вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания.

«Когда система ценностей на всех уровнях образования формируется не только через предметное обучение, но и через просветительские, общественно значимые отраслевые проекты развития культуры, спорта и общества в целом. Только это обеспечит гармоничное развитие нашей молодёжи, а также мировоззренческое и технологическое лидерство России», – отметила Елена Шмелёва.

Один из вопросов, который также был поднят в ходе обсуждения, касается Единого государственного экзамена.

«Пришло время определиться: либо мы сохраняем ЕГЭ и полностью прекращаем дискуссии на эту тему, либо отказываемся от него. И тогда в Стратегии должна быть предложена новая форма аттестации выпускников школ. А также – для поступления в вузы», – подчеркнул Владимир Якушев.

Отмечается, что не менее важным в партии считают прописать в документе конкретные инициативы по улучшению условий труда для учителей: «Это значит – реально разгрузить их от отчетности и бюрократических процедур. Кроме того, система оплаты труда учителей и преподавателей требует серьезной, вдумчивой доработки», – отметил секретарь Генсовета Партии.

Фото: ER.RU