В Саранске водитель из среднеазиатской республики пытался дать взятку инспектору ДПС

Как сообщает МВД по РМ, поздней ночью 11 февраля на ул. Волгоградской в Саранске инспектором ДПС была остановлена автомашина «Шевроле Клан» под управлением 22-летнего гражданина Туркменистана. При проверке выяснилось, что иностранец не имел водительского удостоверения.

За несоставление в отношении него административного материала мужчина в салоне патрульной автомашины положил в документы 5 000 рублей и передал их инспектору. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за данное деяние, водитель от своего коррупционного предложения не отказался.

Инспектор ДПС доложил о данном факте в дежурную часть отдела полиции, на место была вызвана следственно-оперативная группа. В действиях иностранного гражданина сейчас усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу). А пока на него составили протокол за бесправное управление авто.