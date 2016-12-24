МВД по РМ проведет прямую линию на тему «Как защититься от мошенников»

В прошлом году более 1 400 жителей Мордовии стали жертвами мошенников, потеряв свыше 450 миллионов рублей. Основными причинами стали низкая финансовая грамотность и излишняя доверчивость в общении с незнакомцами.

МВД по РМ приглашает жителей Мордовии принять участие в прямой линии, посвященной вопросам профилактики мошенничества.

В ходе прямой линии граждане смогут задать свои вопросы сотрудникам МВД, представителям других правоохранительных ведомств, служб и организаций, узнать о новых схемах мошенничества и получить рекомендации, как защитить себя и своих близких от финансовых потерь.

Прямая линия будет проводиться 14 февраля с 11:30 до 12:30 по телефону: 38-11-03.

Задать свои вопросы можно в комментариях под постом в официальной группе МВД по РМ в социальной сети «ВКонтакте».