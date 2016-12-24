В Рузаевке «ПАЗик» протаранил не перекрестке премиальный внедорожник

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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
По информации Госавтоинспекции республики, 12 февраля на перекрестке в г. Рузаевка 53-летний мужчина управлявший автобусом «ПАЗ 4230-01» при повороте налево не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю «Toyota Land Cruiser Prado 150» под управлением 41-летней женщины.
В результате столкновения транспортных средств травмы получили водитель и пассажиры внедорожника -15-летний юноша и 53-летний мужчина. Пострадавшие были доставлены в в лечебные учреждения.
По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.
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В Саранске состоялось торжественное мероприятие «Мордовия! Тобою я живу», посвященное 95-летию со дня основания Мордовской автономии
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