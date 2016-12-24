В России изменился механизм выдачи казначейских инфраструктурных кредитов

Правительство России утвердило механизм выдачи казначейских кредитов до 2030 года. Теперь они будут предоставляться регионам по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Субъекты РФ смогут получить финансирование на срок до 15 лет под 3% годовых. Требования будут усилены, чтобы поставленные задачи выполнялись в полном объеме и в срок.

Зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин поделился результатами развития регионов за счет казначейских и бюджетных инфраструктурных кредитов. За последние три года завершены работы по 500 объектам и мероприятиям, заменены больше 950 км инженерных сетей, обновлены 1 700 единиц общественного транспорта, введено больше 23 млн кв. м. жилья, а также создано больше 130 000 новых рабочих мест.