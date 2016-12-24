Житель Мордовии стал жертвой новогоднего обмана на 1 миллион рублей

Крайне неприятные последствия имели новогодние торжества для 53-летнего жителя Саранска. Отпраздновав Новый год в обществе своей бывшей коллеги по работе, мужчина оказался должен банку более миллиона рублей.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что пригласил отметить новогодние праздники свою бывшую коллегу из Свердловской области. По окончании торжеств 57-летняя женщина уехала обратно, а в конце января мужчине поступило уведомление из банка об образовавшейся задолженности по кредитам. Якобы, житель Саранска взял в банке 1 миллион 35 тысяч рублей. Однако, никаких кредитов он не оформлял.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к мошенничеству гостьи потерпевшего. Подозреваемая из г. Кировоград Свердловской области была доставлена в Саранск, где призналась в содеянном.

Оказалось, что она с помощью мобильного телефона гостеприимного мужчины через приложение онлайн-банка оформила от его имени два кредита. Все деньги она перечислила на свой брокерский счет на инвестиционной платформе. Но воспользоваться средствами не получилось – платформа оказалась липовой, под ее вывеской орудовали мошенники.

По ходатайству следователя в отношении задержанной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.